Panorama.it - Tutti gli angeli di Victoria's Secret

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si alza nuovamente il sipario sul’sFashion Show. Dopo una pausa di cinque anni, il brand americano di lingerie ha deciso di tornare in passerella promettendo uno spettacolo che «rifletterà chi siamo oggi più tutto ciò che sapete e amate: il glamour, la passerella, le ali, l’intrattenimento musicale e molto altro». Il’sFashion Show ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop. La sua genesi risale al 1995, a New York, quando per la nuova collezione di lingerie fu presentata per la prima volta in passerella. Fin da subito, il format si è contraddistinto per il mix di glamour, audacia e spettacolo, combinando haute couture e performance musicali, un connubio che ha reso ogni evento memorabile. Uno degli aspetti più iconici del’sFashion Show è la figura degli, simboli di bellezza e seduzione.