Trump e i contatti con Putin, il ‘no comment’ del tycoon: “Ma se li avessi…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump e i rapporti con Vladimir Putin? Arriva il ‘’ del tycoon riguardo alle rivelazioni di Bob Woodward sui contatti che avrebbe avuto, una volta lasciata la Casa Bianca, con il numero uno del Cremlino. Ma, intervistato durante un forum economico a Chicago, subito dopo ha aggiunto: “Se li avessi, sarebbe una mossa intelligente”. “Io ho rapporti amichevoli con le persone, e se ho una buona relazione con qualcuno è una cosa positiva non negativa, lui ha 2mila armi nucleari – ha poi aggiunto riferendosi sempre a Putin – e anche noi”. Dopo che sono state diffuse dai media americani le anticipazioni del libro di Woodward, “War”, la campagna di Trump aveva dichiarato che “nessuna delle storie inventate da Woodward è vera”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donalde i rapporti con Vladimir? Arriva il ‘’ delriguardo alle rivelazioni di Bob Woodward suiche avrebbe avuto, una volta lasciata la Casa Bianca, con il numero uno del Cremlino. Ma, intervistato durante un forum economico a Chicago, subito dopo ha aggiunto: “Se li avessi, sarebbe una mossa intelligente”. “Io ho rapporti amichevoli con le persone, e se ho una buona relazione con qualcuno è una cosa positiva non negativa, lui ha 2mila armi nucleari – ha poi aggiunto riferendosi sempre a– e anche noi”. Dopo che sono state diffuse dai media americani le anticipazioni del libro di Woodward, “War”, la campagna diaveva dichiarato che “nessuna delle storie inventate da Woodward è vera”.

I contatti segreti tra Trump e Putin nel libro di Woodward : “Tycoon inviò test Covid a Mosca di nascosto” - Secondo quanto emerge dal libro, quando Trump era ancora alla Casa Bianca, nel 2020, avrebbe inviato di nascosto al presidente russo dei kit per il test Covid, in un momento in cui quei test erano introvabili in Russia. Continua a leggere . Nel nuovo libro del giornalista Woodward viene ricostruito il rapporto tra Putin e Trump negli ultimi anni. (Fanpage.it)