Ilrestodelcarlino.it - Treviso, sequestrati 4 totem per il gioco con vincita in denaro: non erano collegati alla rete dell’Adm

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Un altro colpo contro le apparecchiature utilizzate per ilillegale. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia e i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, compagnia di Conegliano, hanno scoperto, in un locale adibito a circolo ricreativo, quattroillecitamente messi in funzione. Si tratta di dispositivi che consentivano ilconinsenza esseretelematica. Il presidio del territorio da parte dei militari della compagnia di Conegliano insieme alle specifiche competenze dei funzionariin servizio all’ufficio di Venezia, hanno consentito di sottoporre gli apparecchi a sequestro amministrativo.