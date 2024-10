Tregua Ue con X, non avrà gli obblighi antitrust delle big (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo mesi di scontri, Bruxelles concede una Tregua a X. La Commissione europea ha rilevato che il social di Elon Musk non dovrà rispondere agli obblighi stringenti del Digital markets act (Dma) per promuovere una concorrenza più equa nel mercato digitale limitando le pratiche monopolistiche delle major. Nella sua valutazione, l'Ue riconosce che X non ha i parametri per rientrare tra le big designate come 'gatekeeper', che devono rispondere alle nuove norme Ue. Ad oggi i giganti soggetti alla sorveglianza del Dma sono le americane Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese Bytedance (Tik Tok) e la sudcoreana Samsung. Quotidiano.net - Tregua Ue con X, non avrà gli obblighi antitrust delle big Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo mesi di scontri, Bruxelles concede unaa X. La Commissione europea ha rilevato che il social di Elon Musk non dovrà rispondere aglistringenti del Digital markets act (Dma) per promuovere una concorrenza più equa nel mercato digitale limitando le pratiche monopolistichemajor. Nella sua valutazione, l'Ue riconosce che X non ha i parametri per rientrare tra le big designate come 'gatekeeper', che devono rispondere alle nuove norme Ue. Ad oggi i giganti soggetti alla sorveglianza del Dma sono le americane Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese Bytedance (Tik Tok) e la sudcoreana Samsung.

