Anconatoday.it - Travolto sulle strisce pedonali e sbalzato per metri sull'asfalto: paura per un 31enne

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) ANCONA - Stava attraversando la strada, in via Capodistria, quando è stato centrato in pieno da un'automobile ed è statoquesta mattina per un. Il giovane è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio de