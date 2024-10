Udinetoday.it - Trasporto pubblico a Udine: nuove linee e nuovo percorso per il bus numero 1

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Duee il ritorno della linea 1 in via Aquileia. "Grazie alla disponibilità della società Tpl Fvg, che gestisce ilurbanoa, abbiamo trovato una soluzione per collegare al meglio i quartieri con il centro storico e dare funzionalità ai servizi di collegamento tra aree