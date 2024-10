Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2024 ore 16:30

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità difficoltà sulla tangenziale interessata da lavori e da incolonnamenti da Corso di Francia a via Salaria in direzione di San Giovanni a Monteverde da oggi è fino al 28 ottobre lavori e transito su carreggiata è ridotta su via di Donna Olimpia 3 via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia inoltre tra le 21 e le 6 del mattino divieto di transito 3 via Abate ugone e via Vitellia In occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre e potenziato il servizio delle linee bus ci che raggiungono i cimiteri cittadini e che normalmente Sono in strada solo il sabato e nei festivi fino al 31 di ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana dal 25 al 27 ottobre la linea sarà interamente ...