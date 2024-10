Torna l'obbligo della mascherina in ospedale per il Covid? Cosa dice la circolare del Ministero della Salute (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Italia Torna l'obbligo dell'uso della mascherina contro il Covid in ospedale? Cosa dice la circolare del Ministero della Salute su questo tema Notizie.virgilio.it - Torna l'obbligo della mascherina in ospedale per il Covid? Cosa dice la circolare del Ministero della Salute Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Italial'dell'usocontro ilinladelsu questo tema

Covid - torna l'obbligo di mascherina per entrare in ospedale - Torna la mascherina negli ospedali italiani. Per il momento in alcuni, non tutti, ma da Nord a Sud (da Brescia alla Campania) molte regioni preferiscono prevenire il problema Covid. . (Tg24.sky.it)

