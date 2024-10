Oasport.it - Tiro a segno: Spinella sesto nella pistola automatica 25 m alle Finali di Coppa del Mondo. Vince Li

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si chiudono con la sesta posizione di Massimo25 metrimaschile levalide per ladel2024 di, rassegna andata in scena in questi giorni in India, nello specifico a Nuova Delhi. L’azzurro, che si è posizionatoanche in qualifica, ha rntato la sua corsa tra fine della prima serie e l’inizio della seconda, dove ha mancato tre colpi complessivi per poi mandare aun soloterza e soli duequarta. Sbavature che hanno portato a 9 il conto del totale uscendo di scena per primo. La gara è stata vinta dal Campione Olimpico Li Yuehong, dominatore assoluto della prova come dimostra il totale di 34 maturato grazie a ben cinque serie perfette. Secondo posto invece per il tedesco Florian Peter che, con 30, ha preceduto il secondo cinese salito in pedana, Xinjie Wang, terzo con 23.