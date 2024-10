Casertanews.it - Tentano colpo nel tabacchi ma distruggono solo la serranda

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)unin unmala. È quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere in viale Consiglio d'Europa in unal civico 57 dove alcuni malviventi hanno cercato di intrufolarsi però senza successo. I ladri infatti non si aspettavano di trovare dopo la