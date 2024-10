Su | ggestiva 2024 | sesta edizione

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nello splendido scenario del dell’Appia Antica, torna Su:, dal 18 ottobre al 3 novembre, la rassegna di musica pura per luoghi straordinari con ospiti nazionali, internazionali e artisti emergenti. Il programma di questa nuovaprevede 21 concerti, divisi in 6 giorni, e dislocati in 4 luoghi diversi lungo l’Appia Antica, iscritta dalal Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.