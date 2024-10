Studentesse a scuola di cybersicurezza: escape room virtuale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Studentesse a scuola di cybersicurezza: escape room virtuale Settantacinque Studentesse a scuole di cybersicurezza. Settantacinque Studentesse delle superiori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara, Prato e Arezzo giocheranno con una escape room virtuale per imparare a proteggersi dagli attacchi informatici che possono determinare perdita di dati, di denaro e anche avere pesanti riflessi sulla propria reputazione. E’ la prima volta che si organizza qualcosa del genere in Toscana. Saranno il Cybersecurity National Lab e la scuola Imt Alti Studi Lucca, con il supporto della Regione Toscana, a organizzare la giornata, in programma venerdì 18 ottobre, dalle 10 alle 16, alle Cascine Vecchie nel Parco regionale Migliarino di San Rossore di Pisa. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)diSettantacinquea scuole di. Settantacinquedelle superiori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara, Prato e Arezzo giocheranno con unaper imparare a proteggersi dagli attacchi informatici che possono determinare perdita di dati, di denaro e anche avere pesanti riflessi sulla propria reputazione. E’ la prima volta che si organizza qualcosa del genere in Toscana. Saranno il Cybersecurity National Lab e laImt Alti Studi Lucca, con il supporto della Regione Toscana, a organizzare la giornata, in programma venerdì 18 ottobre, dalle 10 alle 16, alle Cascine Vecchie nel Parco regionale Migliarino di San Rossore di Pisa.

Settantacinque studentesse a scuola di cybersicurezza - È la prima volta che si organizza qualcosa del genere in Toscana riferisce la stessa nota. "Come Scuola Imt Alti Studi Lucca - afferma il rettore Rocco De Nicola - siamo estremamente orgogliosi di sostenere e partecipare a questa iniziativa che rappresenta un passo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e le competenze in ambito di sicurezza informatica tra le giovani generazioni, in ... (Lanazione.it)

Studentesse aretine a scuola di cybersicurezza a San Rossore - . Arezzo, 15 ottobre 2024 – Settantacinque studentesse delle superiori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara, Prato e Arezzo, a scuola di cybersicurezza, giocheranno con una Escape room virtuale per imparare a proteggersi dagli attacchi informatici che possono determinare perdita di dati, di denaro e anche avere pesanti riflessi sulla propria reputazione. (Lanazione.it)