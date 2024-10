Quotidianodipuglia.it - Studentessa morta a 15 anni: dolore e rabbia ai funerali

Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Silenzio,e ancora tanta incredulità per una ragazza come loro, andata via a soli 15. C?era gran parte degli studenti del Liceo classico e musicale ?Giuseppe