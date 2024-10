Stop ai test d’ingresso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: primo semestre ad accesso libero, poi graduatoria nazionale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Commissione Istruzione del Senato ha approvato l’abolizione dei test di ingresso per le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: ora il testo deve passare in Aula e poi alla Camera e il governo spera di introdurre la novità già dall’anno accademico 2025-2026, ma dipende dai tempi parlamentari. I posti – ora 20mila – arriveranno a 25mila. In sostanza, hanno spiegato in Senato il presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti (Lega) e il presidente della commissione Sanità Francesco Zaffini (Fdi), si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti. Ilfattoquotidiano.it - Stop ai test d’ingresso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: primo semestre ad accesso libero, poi graduatoria nazionale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Commissione Istruzione del Senato ha approvato l’abolizione deidi ingresso per le facoltà di: ora ilo deve passare in Aula e poi alla Camera e il governo spera di introdurre la novità già dall’anno accademico 2025-2026, ma dipende dai tempi parlamentari. I posti – ora 20mila – arriveranno a 25mila. In sostanza, hanno spiegato in Senato il presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti (Lega) e il presidente della commissione Sanità Francesco Zaffini (Fdi), si entrerà dopo unad, al termine del quale verrà stabilita una, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti.

