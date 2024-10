Sottaceti o gelato, perché in gravidanza si hanno certe voglie? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uno degli aspetti più curiosi e comuni della gravidanza è la presenza delle cosiddette voglie, ovvero desideri improvvisi di cibi che, spesso, non sono neanche facili da trovare (specie se si tratta di alcuni tipi di frutta o verdura). Benché non tutte le donne, quando sono incinte, le hanno, i dati dicono che a provarle, soprattutto nel primo trimestre, è il 90% delle gravide, anche se i motivi per cui si hanno le voglie sembrano essere tutt’ora ignoti. Ci sono probabilmente differenze culturali, con studi che suggeriscono che le donne incinte in Nigeria hanno più probabilità di desiderare frutta e verdura, mentre le donne negli Stati Uniti desiderano ardentemente il cioccolato. Gravidanzaonline.it - Sottaceti o gelato, perché in gravidanza si hanno certe voglie? Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uno degli aspetti più curiosi e comuni dellaè la presenza delle cosiddette, ovvero desideri improvvisi di cibi che, spesso, non sono neanche facili da trovare (specie se si tratta di alcuni tipi di frutta o verdura). Benché non tutte le donne, quando sono incinte, le, i dati dicono che a provarle, soprattutto nel primo trimestre, è il 90% delle gravide, anche se i motivi per cui silesembrano essere tutt’ora ignoti. Ci sono probabilmente differenze culturali, con studi che suggeriscono che le donne incinte in Nigeriapiù probabilità di desiderare frutta e verdura, mentre le donne negli Stati Uniti desiderano ardentemente il cioccolato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sottaceti o gelato - perché in gravidanza si hanno certe voglie? - Un altro desiderio comune è quello di cibi freddi e dolci come il gelato e i frullati, e cibi ricchi di carboidrati. La carenza di ferro può talvolta causare anche voglie più estreme e inspiegabili, come gesso, ghiaccio o terra. Scopriamo qual è l'indicazione di quanta acqua bere ogni giorno e quali i rischi di non farlo a. (Gravidanzaonline.it)

Cibi freddi - salati e un improvviso desiderio di talco : cosa raccontano le voglie in gravidanza del nostro organismo - La voglia di gelato, poi, potrebbe essere indice di un maggior bisogno di calcio, aggiunge Lora Attia, nutrizionista prenatale e della fertilità, che specifica però che «il gelato non ne è poi una grande fonte». . Secondo McGrice, si tratta di una risposta alle variazioni dei livelli di zucchero nel sangue, che si verificano in tutte le donne, a prescindere dalla diagnosi di diabete gestazionale. (Gamberorosso.it)

Sottaceti o gelato - perché in gravidanza si hanno certe voglie? - La voglia di gelato e frullati è comune, ma un bicchiere di latte potrebbe essere una scelta migliore per assumere calcio, spiega McGrice. “La soluzione ideale è fare il contrario e bere più acqua”. Ci sono alcune prove che sia associato alla carenza di ferro, ma ciò non spiega necessariamente perché le voglie siano per sostanze che non sono ricche di ferro. (Gravidanzaonline.it)