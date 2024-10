Gravidanzaonline.it - Sottaceti o gelato, perché in gravidanza si hanno certe voglie?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uno degli aspetti più curiosi e comuni dellaè la presenza delle cosiddette, ovvero desideri improvvisi di cibi che, spesso, non sono neanche facili da trovare (specie se si tratta di alcuni tipi di frutta o verdura). Benché non tutte le donne, quando sono incinte, le, i dati dicono che a provarle, soprattutto nel primo trimestre, è il 90% delle gravide, anche se i motivi per cui silesembrano essere tutt’ora ignoti. Ci sono probabilmente differenze culturali, con studi che suggeriscono che le donne incinte in Nigeriapiù probabilità di desiderare frutta e verdura, mentre le donne negli Stati Uniti desiderano ardentemente il cioccolato.