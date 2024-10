Laverita.info - «Sono nata da surrogata. E ora la combatto»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stasera a «Fuori dal coro» il racconto di Olivia Maurel, venuta al mondo con gpa e divenuta attivista per bandirla: «Ho lenito il dolore di non conoscere le mie radici con alcol e droghe». Oggi al Senato discussione finale per rendere la pratica reato universale.