Sogei, il dg Iorio come i narcos: mazzette elettrosaldate. A casa del fedelissimo di Elon Musk trovato solo un cellulare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il supermanager finito ai domiciliari usava la stessa tattica dei pusher per diminuire il volume delle banconote e nasconderle più facilmente Repubblica.it - Sogei, il dg Iorio come i narcos: mazzette elettrosaldate. A casa del fedelissimo di Elon Musk trovato solo un cellulare Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il supermanager finito ai domiciliari usava la stessa tattica dei pusher per diminuire il volume delle banconote e nasconderle più facilmente

Il cda di Sogei revoca cariche a Iorio - vertici dell'azienda convocati in Vigilanza - Nel frattempo però la società in house del ministero dell'Economia si è già mossa: Il Cda convocato d'urgenza ha deliberato la revoca immediata di tutte le cariche, gli incarichi e le procure conferite a Paolino Iorio. . Novità sul caso Sogei: dopo l'esplosione del caso giudiziario, con l'arresto in flagranza del dg dell'area Business, Paolino Iorio, i vertici di Sogei, verranno sentiti la ... (Tg24.sky.it)