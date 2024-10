Nerdpool.it - Smile 2: online il sanguinolento final trailer!

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paramount Pictures ha diffuso in rete il nuovo e sanguinolentissimodi2, attesissimo sequel del film del 22, in arrivo nelle sale italiane il 17 ottobre 2024. Ecco ildi2, la sinossi Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà , Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi. L'articolo2:il! proviene da NerdPool.