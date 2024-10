Bolognatoday.it - Si cala in un tombino per salvare il cane e muore: tragedia a Pianoro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLucio Pierantoni, 78 anni, è morto lo scorso martedì in val di Zena, a. L’uomo era un appassionato ricercatore di tartufi e aveva fondato l’associazione Tartuficoltura e Ambiente. Pierantoni, come era solito fare, era uscito in