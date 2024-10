Shorts di YouTube da 3 minuti non vengono riconosciuti come Shorts, come mai? Il motivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stai caricando Shorts da 3 minuti su YouTube, ma non vengono riconosciuti come tali? Non sei solo! Questo problema può verificarsi perché YouTube richiede del tempo per aggiornare i suoi sistemi. I video da 1 a 3 minuti potrebbero non apparire subito nel dedicato ai Shorts, ma entro una settimana dovrebbero essere visibili. È anche importante ricordare che l’algoritmo impiega tempo per bilanciare i video brevi e lunghi nel . Quindi, se i tuoi Shorts non sono immediatamente riconosciuti, abbi pazienza e attendi l’aggiornamento del sistema. I tuoi Shorts di YouTube da 3 minuti non vengono riconosciuti come Shorts? Ecco cosa fare! Prima di tutto la cosa che bisogna fare è aspettare! La modifica da parte di BigG è stata annunciata qualche settimana fa e la data di partenza era quella del 15 ottobre. E’ tutto normale se ancora non riuscite a vederli nel Shorts. Chiccheinformatiche.com - Shorts di YouTube da 3 minuti non vengono riconosciuti come Shorts, come mai? Il motivo Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stai caricandoda 3su, ma nontali? Non sei solo! Questo problema può verificarsi perchérichiede del tempo per aggiornare i suoi sistemi. I video da 1 a 3potrebbero non apparire subito nel dedicato ai, ma entro una settimana dovrebbero essere visibili. È anche importante ricordare che l’algoritmo impiega tempo per bilanciare i video brevi e lunghi nel . Quindi, se i tuoinon sono immediatamente, abbi pazienza e attendi l’aggiornamento del sistema. I tuoidida 3non? Ecco cosa fare! Prima di tutto la cosa che bisogna fare è aspettare! La modifica da parte di BigG è stata annunciata qualche settimana fa e la data di partenza era quella del 15 ottobre. E’ tutto normale se ancora non riuscite a vederli nel

