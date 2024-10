Brindisireport.it - Servizi cimiteriali: predisposte nuove panchine in marmo e navetta per disabili

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Una serie di interventi sono stati messi in atto per garantire il miglioramento dell’accoglienza per i parenti in occasione della commemorazione dei defunti. Lo ha reso noto l'assessore ai Lavori pubblici ed ai cimiteri del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo. In particolare, nel