Serie A3, mister Polimeni dalla Domotek: "Ogni partita sarà un battaglia" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria Vittoria 1-3 a Modica e primo storico successo in Serie A3.I reggini ritorneranno in campo domenica alle ore 18 al Palacalafiore per affrontare la forte Lagonegro.Che partita è stata?“Molto intensa. La posta in palio era altissima. Si Reggiotoday.it - Serie A3, mister Polimeni dalla Domotek: "Ogni partita sarà un battaglia" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Buona la prima per laVolley Reggio Calabria Vittoria 1-3 a Modica e primo storico successo inA3.I reggini ritorneranno in campo domenica alle ore 18 al Palacalafiore per affrontare la forte Lagonegro.Cheè stata?“Molto intensa. La posta in palio era altissima. Si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A3 - Domotek Volley pronta all'esordio : emozionante il gran galà ad Altafiumara? - Domenica 13 ottobre, alle ore 18, si gioca sul campo del Modica. Venerdì, invece, è stato tempo di grande serata di Gala presso l’Altafiumara Resort. . Grande emozione per mister Antonio Polimeni e dal resto. Finalmente ci siamo. . La Domotek dopo un cammino emozionante è pronta all’esordio in A3. (Reggiotoday.it)

Serie A3 - Crucitti : "La Domotek non vede l’ora di abbracciare il pubblico di Reggio" - Manca poco all’esordio. La Domotek è vicina a un momento storico. Domenica alle ore 18, gli amaranto di mister Polimeni scenderanno in campo a Modica per l’esordio stagionale in Serie A3. Un palcoscenico intrigante che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube di LegaVolley. Venerdì 11... (Reggiotoday.it)

Serie A3 - Murabito da casa Domotek : "Reggio è sorprendente e sarà un bel campionato" - Edoardo Murabito, vent’anni, di Ostia, partito dal Santa Monica Ostia, l’introduzione a una bella storia, ancora tutta da scrivere, ma con le prime pagine che lasciano presagire nitidamente un epilogo roseo. Ha già giocato in A3, e non vede l’ora di fare bene per la Domotek, a partire... (Reggiotoday.it)