Sergio Mattarella non ha detto «non s'invochi il genocidio per fermare il sionismo» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 15 ottobre 2024 è stata condivisa su X la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnata da una presunta sua citazione: «non s'invochi il genocidio per fermare il sionismo». La parola genocidio indica l'insieme dei crimini violenti commessi contro determinati gruppi di individui con l'intento di distruggerli. Nel caso specifico, l'autore del post fa riferimento alle operazioni militari di Israele nella striscia di Gaza. Con il termine "sionismo", invece, si indica quel movimento politico e ideologico volto a costruire uno Stato ebraico in Palestina. La notizia è falsa. Non esistono riscontri per cui Mattarella abbia pronunciato in pubblico la frase che gli viene attribuita.

La falsa citazione di Sergio Mattarella su «genocidio» e «sionismo» - Quella che circola online risulta essere del tutto inventata. Non esistono citazioni di Sergio Mattarella che contengano nella stessa frase le parole «genocidio» e «sionismo». La parola «sionismo» non risulta riportata nei discorsi pubblici del Presidente della Repubblica. Analisi Ecco l’immagine con la citazione falsa: Nessun riscontro Di fatto, Sergio Mattarella non ha ... (Open.online)

Sergio Mattarella non ha detto «non s’invochi il genocidio per fermare il sionismo» - Nel caso specifico, l’autore del post fa riferimento alle operazioni militari di Israele nella striscia di Gaza. Consultando l’archivio dei discorsi tenuti dal presidente, durante il primo e il secondo mandato (tuttora in corso), Mattarella ha utilizzato la parola “genocidio” in tre occasioni ufficiali, senza mai dire «non s’invochi il genocidio per fermare il sionismo». (Facta.news)