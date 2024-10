Puntomagazine.it - Sequestro di un’area abusiva per traffico illecito di rifiuti a Ponte (BN): 12 denunciati, incluse 8 società coinvolte

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Operazione congiunta dei Carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contro una rete di smaltimento non autorizzato di, con oltre 450 metri cubi di materiali trattati illecitamente. In data 16 ottobre ’24 i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare Forestale dei Carabinieri di Benevento in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestale dilandolfo e coadiuvati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – Gruppo Specializzato suldi, hanno dato esecuzione al decreto dipreventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della competente Procura – DDA, avente ad oggettodi circa 5.000 mq sita in(BN) e alla denuncia all’A.G.