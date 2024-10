Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne accoltellato davanti scuola a Ferentino (Frosinone), è grave. Individuato un minorenne

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un liceale di 16 anni è finito in ospedale dopo essere statodurante una lite avvenutaal liceo Martino Filetico a, in provincia di. È accaduto intorno alle ore 14, il liceale è stato soccorso dagli altri ragazzi e poi da un medico che ha chiamato il 118. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. Non è ancora chiaro se lo studente fosse il destinatario della coltellata o se sia intervenuto per dividere altre due persone per evitare che la situazione degenerasse. La vittima è stata trasferita d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato operato alla milza. Non è in pericolo di vita. L’autore dell’accoltellamento, un, è stato. I compagni della vittima hanno raccontato che l’adolescente ferito “voleva difendere le ragazze”.