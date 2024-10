Schlein, sulle banche il governo fa il gioco delle tre carte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Altro che tassa sugli extraprofitti e risorse per la sanità pubblica. È il solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi". Lo scrive sui suoi social la segretaria del Pd Elly Schlein. "Anche oggi - aggiunge in un video nel post - il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana. Annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi meno della metà di quello che hanno già stanziato, di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo per fare nuove assunzioni e abbattere per davvero le liste d'attesa". "Ma c'è di più, - prosegue .- perché hanno annunciato di aver chiesto un grande sacrificio a banche e assicurazioni, ma a quanto pare si tratta solo della sospensione di detrazioni. Quotidiano.net - Schlein, sulle banche il governo fa il gioco delle tre carte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Altro che tassa sugli extraprofitti e risorse per la sanità pubblica. È il solitotre, come se gli italiani fossero stupidi". Lo scrive sui suoi social la segretaria del Pd Elly. "Anche oggi - aggiunge in un video nel post - ilci dà una buona dose di propaganda quotidiana. Annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi meno della metà di quello che hanno già stanziato, di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo per fare nuove assunzioni e abbattere per davvero le liste d'attesa". "Ma c'è di più, - prosegue .- perché hanno annunciato di aver chiesto un grande sacrificio ae assicurazioni, ma a quanto pare si tratta solo della sospensione di detrazioni.

