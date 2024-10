Trentotoday.it - Schianto tra auto e tir in A22, la vittima è Vincenzo Matera

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È il 39enne, imprenditore in campo edile e nelle ristrutturazioni originario di Altamura ma altoatesino d’adozione (viveva ad Egna), l’uomo che ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto in A22 ieri, martedì 15 ottobre. Fatale, per, lotra la sua