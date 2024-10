Sport.quotidiano.net - Rugby, Venturini suona il campanello d’allarme:: "La Fiorini non può mancare nella disciplina"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Abbiamo giocato su alti livelli per la prima mezz’ora circa, poi siamo scesi mentalmente". Con queste parole l’ala giallorossa Gabrielecommenta il primo match del campionato 2024-2025, che ha visto laPesaro, serie A, sconfitta per un solo punto dal Casale. "Purtroppo, dopo non aver fatto falli per tutta la prima mezz’ora, siamo caduti nell’aspetto più grave del, la– prosegue–. Abbiamo iniziato a fare falli, anche banali come quello dell’ultimo minuto e siamo finiti per perdere la partita di un punto, una cosa che fa sempre male". Aspetti positivi e negativi del match: "Mi è piaciuta la mischia, la mischia statica è andata molto bene, nonostante alla vigilia della partita fosse l’aspetto su cui tutti avevano più dubbi, credo sia la cosa andata meglio.