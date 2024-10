Liberoquotidiano.it - Rosato (Azione): "Serve Europa forte o saremo sempre più irrilevanti"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "In un mondopiù complesso, abbiamo l'esigenza di rendere l'Unione europea molto piùe credibile, capace di incidere su quello che succede attorno a noi. Rispetto a sessanta anni fa, sono cambiati tutti gli schemi: all'epoca l'contava in termini economici, demografici e politici, oggi questo è andato scemando e andrà scemandopiù nei prossimi anni". Lo ha detto Ettore, vicesegretario die segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), intervenendo in Aula alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev