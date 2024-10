Imolaoggi.it - Roma, somalo fa il bagno nella Fontana del Tritone

Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo seminudo è entrato all’interno delladel, in piazza Barberini, ieiri a. Poco dopo le 13 una pattuglia della Polizia Locale, gli agenti del I gruppo Centro Storico, lo ha fatto uscire e lo accompagnato negli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito sulla regolarità della sua posizione