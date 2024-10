Riqualificazione di via Trinchese: intervento rinviato, recinzione da rimuovere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LECCE – Falsa partenza per il cantiere di Riqualificazione di via Trinchese che prevede la rimozione delle barriere architettoniche, nuova pavimentazione e l’installazione di arredi e fioriere.Due settimane dopo l’incontro sul sito stesso tra il vice sindaco Giordano Anguilla (che ha la Lecceprima.it - Riqualificazione di via Trinchese: intervento rinviato, recinzione da rimuovere Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LECCE – Falsa partenza per il cantiere didi viache prevede la rimozione delle barriere architettoniche, nuova pavimentazione e l’installazione di arredi e fioriere.Due settimane dopo l’incontro sul sito stesso tra il vice sindaco Giordano Anguilla (che ha la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riqualificazione di via Trinchese: intervento rinviato, recinzione da rimuovere - L’amministrazione comunale, che aveva annunciato la partenza dei lavori per il 14 ottobre, ha deciso di attendere il periodo natalizio. La durata dei lavori del primo lotto, da Piazza Mazzini a via Fa ... (lecceprima.it)

Rinviati i lavori di riqualificazione di via Trinchese a dopo Natale - Per consentire un attraversamento regolare della strada in un periodo in cui il flusso pedonale risulta più importante del consueto. (leccesette.it)

Rinviati a dopo le feste di Natale i lavori in via Trinchese - In relazione all'avvio del cantiere per gli interventi di riqualificazione di via Trinchese - primo lotto riguardante il tratto tra piazza Mazzini e via Fabio ... (corrieresalentino.it)