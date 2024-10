Rinnovo contratto scuola, Valditara a Bari conferma: “Ci sono già le risorse in Legge di Bilancio”. E sugli idonei dei concorsi: “Stiamo assumendo quelli del 2020, impegno con l’Europa per fare di più” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Abbiamo ottenuto risultati importanti sui contratti. Per la prima volta nella storia del pubblico impiego e della scuola ci sono già risorse per il futuro contratto 2025-2027". L'articolo Rinnovo contratto scuola, Valditara a Bari conferma: “Ci sono già le risorse in Legge di Bilancio”. E sugli idonei dei concorsi: “Stiamo assumendo quelli del 2020, impegno con l’Europa per fare di più” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Abbiamo ottenuto risultati importanti sui contratti. Per la prima volta nella storia del pubblico impiego e dellacigiàper il futuro2025-2027". L'articolo: “Cigià leindi”. Edei: “delconperdi più” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari fino alle assunzioni dei docenti di sostegno. Le possibili richieste del Ministero - L'articolo Manovra 2025, dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari fino alle assunzioni dei docenti di sostegno. A parte abbiamo già riferito riguardo le misure di carattere generale, ma c'è interesse, soprattutto per il mondo della scuola, quali possono essere i provvedimenti che riguarderanno il settore dell'istruzione. (Orizzontescuola.it)

Barbacci (Cisl Scuola) : “Nel prossimo contratto il primo obiettivo è la rivalutazione dei trattamenti economici. Occorrono coerenza e fatti concreti” - Occorrono coerenza e fatti concreti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. I lavori dell'Assemblea Nazionale della CISL Scuola, riunita a Bari il 14 e 15 ottobre, sono stati aperti dalla relazione di Ivana Barbacci, Segretaria Generale. . L'articolo Barbacci (Cisl Scuola): “Nel prossimo contratto il primo obiettivo è la rivalutazione dei trattamenti economici. (Orizzontescuola.it)

Scuola media di Catona - pubblicata la delibera regionale : ora manca solo il contratto - . E' vicino il ritorno alla normalità con la fine dei turni pomeridiani per gli studenti della scuola media di Catona. . Oggi il Comune ha finalmente ricevuto la delibera di giunta regionale che concede in comodato d'uso all'amministrazione reggina una parte dell'immobile ex Ciapi, di proprietà della. (Reggiotoday.it)