Regolamento Nations League 2024/2025: ecco come funziona

Il Regolamento completo della Nations League 2024/2025: ecco come funziona la quarta edizione della nuova competizione Uefa per nazionali che sostituisce le amichevoli e che è anche valida, alternativamente, per fornire percorsi alternativi per agguantare le qualificazioni a Europei o Mondiali. Ma limitandoci al torneo in sé, andiamo di seguito a sviscerarne ogni dettaglio sul format e quant'altro, ricordando che l'Italia è tra le partecipanti.

IL FORMAT DELLA Nations League

Nella Nations League sono previste quattro diverse leghe in base al ranking Uefa: la Lega A, la Lega B, la Lega C, tutte di sedici squadre ciascuna, smistate in quattro gruppi da quattro, e la Lega D con sei squadre e due gruppi da tre. La Nazionale di Spalletti si trova in Lega A, inserita nel gruppo B con Francia, Belgio e Israele.

Regolamento Nations League 2024/2025 : ecco come funziona - COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITA’ NELLE CLASSIFICHE DEI GIRONI E NELLE SFIDE A ELIMINAZIONE DIRETTA In caso di situazioni di parità nella classifica finale dei gironi si tiene conto di classifica avulsa, dunque scontri diretti tra le formazioni coinvolte (risultati, gol fatti ecc…), differenza reti e gol segnati; in ultima istanza, sono applicati il punteggio “fair play” (con detrazione di un ... (Sportface.it)