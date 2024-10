Rai, destra assente in Vigilanza: seduta rinviata a data da destinarsi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo venti minuti di sospensione chiesti dalla presidente Barbara Floridia, è confermata l'assenza in blocco della maggioranza nella seduta odierna della Vigilanza Rai. Bisognava ratificare la nomina di Simona Agnes come presidente. La destra aveva già disertato la seduta dello scorso 11 ottobre, rinviata a oggi. A quanto apprende l'Adnkronos, per le opposizioni L'articolo Rai, destra assente in Vigilanza: seduta rinviata a data da destinarsi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo venti minuti di sospensione chiesti dalla presidente Barbara Floridia, è confermata l'assenza in blocco della maggioranza nellaodierna dellaRai. Bisognava ratificare la nomina di Simona Agnes come presidente. Laaveva già disertato ladello scorso 11 ottobre,a oggi. A quanto apprende l'Adnkronos, per le opposizioni L'articolo Rai,indaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Vigilanza Rai - maggioranza diserta ancora il voto su Agnes : seduta rinviata - Continua dunque a non sbloccarsi l’impasse data dal fatto che per il via libera finale ad Agnes servono i due terzi dei voti della commissione e la maggioranza non può arrivarci senza i voti delle opposizioni. La seduta è stata rinviata ma al momento non c’è una data di riconvocazione. . Queste ultime però si dimostrano compatte contro la nomina. (Lapresse.it)

Rai : maggioranza diserta ancora voto su Agnes in Vigilanza - seduta rinviata - (LaPresse) – La maggioranza diserta ancora una volta la riunione della commissione di Vigilanza Rai, convocata per votare la convalida della nomina di Simona Agnese a presidente dell’azienda. La seduta è stata rinviata ma al momento non c’è una data di riconvocazione. Roma, 16 ott. I parlamentari di centrodestra non si sono presentati mentre per le opposizioni era presenti Dolores Bevilacqua di ... (Lapresse.it)

Vigilanza Rai - maggioranza diserta in blocco : seduta riconvocata mercoledì 16 ottobre - A quanto apprende l'Adnkronos, a Palazzo San Macuto non era presente nessuno della compagine di maggioranza, mentre per le opposizioni erano presenti Dario Carotenuto (M5s), Stefano Graziano (Pd), Antonio Nicita (Pd), Angelo Bonelli (Avs) […]. La seduta plenaria di stamane in Vigilanza per eleggere il presidente del cda Rai è stata disertata in blocco dal centrodestra. (Sbircialanotizia.it)