Cesenatoday.it - Raddoppiano le persone accolte nei dormitori, Labruzzo: "La povertà è spesso generata dalla solitudine"

Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laè una condizione che presenta diverse dimensioni, alcune visibili e altre nascoste, ma tutte interconnesse. Lo ribadiscono le Nazioni Unite in occasione della Giornata per l’eliminazione dellache si celebra annualmente il 17 ottobre. In vista di questa importante ricorrenza