Ilfoglio.it - Pulp Pd Lazio. La chat pubblicata per sbaglio svela le liti interne sul futuro del partito regionale

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non c’è solo il rimpasto di giunta. Un messaggio pubblicato per errore sullo status Whatsapp della consiglieradel Pd Eleonora Mattia ha scatenato un piccolo putiferio dentr Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti