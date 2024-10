Quotidiano.net - Proteggiamo tutto ciò che mangiamo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per conoscere realmente ciò chec’è una sola strada: consultare attentamente l’etichettatura dei prodotti alimentari. Leggere la composizione e la provenienza è una forma di tutela per chi acquista gli alimenti ma anche una sorta di difesa nei confonti dei prodotti d’eccellenza, quali sono spesso e volentieri quelli Made in Italy. Attivissima, da sempre, su questa linea è Coldiretti che - in occasione delle celebrazioni degli 80 anni dell’associazione, festeggiati al Teatro Eliseo di Roma - ha lanciato una raccolta firme digitale per cercare di portare l’Europa ad aprire gli occhi sull’argomento, e quindi anche a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio.