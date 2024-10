Proposta Segre, l'intelligenza artificiale sia anti odio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'intelligenza artificiale non perda di vista l'umanità e gli algoritmi siano 'istruiti' in modo da evitare forme di odio razzista, antisemita e ogni altra forma discriminatoria on line nel linguaggio e nelle azioni. A proporlo è la senatrice a vita Liliana Segre come integrazione dell'articolo 3 del disegno di legge sull'intelligenza artificiale, che è ora all'esame delle commissioni Ambiente e Affari sociali del Senato. La senatrice ha illustrato la sua Proposta alla commissione da lei presieduta (contro i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, che si è riunita oggi) sperando che sia condivisa e che tutti aggiungano la loro firma alla Proposta di integrazione. Quotidiano.net - Proposta Segre, l'intelligenza artificiale sia anti odio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'non perda di vista l'umanità e gli algoritmi siano 'istruiti' in modo da evitare forme dirazzista,semita e ogni altra forma discriminatoria on line nel linguaggio e nelle azioni. A proporlo è la senatrice a vita Lilianacome integrazione dell'articolo 3 del disegno di legge sull', che è ora all'esame delle commissioni Ambiente e Affari sociali del Senato. La senatrice ha illustrato la suaalla commissione da lei presieduta (contro i fenomeni di intolleranza, razzismo esemitismo, che si è riunita oggi) sperando che sia condivisa e che tutti aggiungano la loro firma alladi integrazione.

