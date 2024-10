Europa.today.it - Prepara i biscotti, ma c'è un ingrediente "speciale": la mamma li mangia e finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una colazione con i"fatti in casa" finita nel peggiore dei modi. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una