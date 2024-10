Sbircialanotizia.it - Prada veste gli astronauti, svelata tuta spaziale con Axiom Space

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà usata per la missione Artemis III della Nasa per il ritorno sulla Luna. Lorenzo Bertelli: "Momento storico per settore" Non solo è solo il Diavolo a vestire. Ora anche glidella missione Artemis III della Nasa, prevista per la fine del 2026, potranno indossare unarealizzata dal gruppo italiano