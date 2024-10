"Più spazio ai padri", la compagna con un ospite speciale | VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Più spazio ai padri nella crescita dei figli: è la campagna sociale Eminc (Engaging Men in Nurturing Care).L'obiettivo è incentivare il congedo di paternità nella città di Napoli; un progetto internazionale promosso in Italia dal Centro per la Salute del Bambino.Alla nascita di un Napolitoday.it - "Più spazio ai padri", la compagna con un ospite speciale | VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piùainella crescita dei figli: è la campagna sociale Eminc (Engaging Men in Nurturing Care).L'obiettivo è incentivare il congedo di paternità nella città di Napoli; un progetto internazionale promosso in Italia dal Centro per la Salute del Bambino.Alla nascita di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iss - più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme - (Adnkronos Salute) - "Riformare i congedi per i padri per assicurare la salute e il benessere delle bambine e dei bambini e correggere l’ineguale distribuzione della cura e favorire l’occupazione femminile, e dunque anche la natalità, allineando l’Italia, che è uno dei Paesi europei co . Roma, 15 ott. (Ilgiornaleditalia.it)

Iss - più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. bambine e dei bambini e correggere l’ineguale distribuzione della cura e favorire l’occupazione femminile, e dunque anche la natalità, allineando l’Italia, che è uno dei Paesi europei con il minor numero di. (Webmagazine24.it)

Iss - più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme - "Riformare i congedi per i padri per assicurare la salute e il benessere delle bambine e dei bambini e correggere l’ineguale distribuzione della cura e favorire l’occupazione femminile, e dunque anche la natalità, allineando l’Italia, che è uno dei Paesi europei con il minor numero di giorni di congedo adeguatamente retribuiti per i padri e […]. (Sbircialanotizia.it)