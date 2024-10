Parmatoday.it - Pioggia, la montagna osservata speciale: smottamenti in località Momarola

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laè arrivata e ha bagnato tutto il territorio Parmense. Per ora non si registrano grossi danni, se non qualche ramo spezzato e qualche stradina dicon un po' di detriti. A Bedonia, in, si è riattivata una piccola frana che adesso non desta preoccupazione. Nel