Piagge: in 180 al "Pranzo dei pensionati"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un ‘esercito’ di vivaci nonnine e di arzilli nonnini si è ritrovato per il ‘deidi’. Insieme a tavola, al ristorante ‘Il Catagno’ di Orciano, più di 180 over 70 e con loro anche una trentina di ‘accompagnatori’. Un’iniziativa, come sempre partecipatissima (con ‘infiltrazioni’ anche di qualche rappresentante della terza età dei paesi vicini) che si svolge a cadenza annuale dal 1990 circa. A curare tutti gli aspetti organizzativi è stato come da tradizione il Comitato Anziani, ora guidato da Marco Barattini e Tonino Galdenzi, con la collaborazione del Gsd, il Gruppo sportivo dilettantistico, ‘Lubacaria’ della vulcanica presidente Barbara Cioffi. La quale sottolinea: "E’ sempre bellissimo trascorrere un appuntamento conviviale con i nostri nonnini, capaci di trasmetterci allegria e valori. Li ringrazio tutti per l’entusiastica partecipazione". s.fr.