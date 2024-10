Napolitoday.it - Perchè le diete basate sul digiuno fanno ingrassare

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Il nostro organismo è una macchina perfetta e come primo obiettivo ha quello di assicurare la sopravvivenza. Con uno strettoil metabolismo si spegne per una ragione che potremmo definire ancestrale: saltare il pranzo, magari dopo aver preso a colazione solo un caffè, è per il nostro