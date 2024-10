Per “Ottobre in rosa” fino al 21 ottobre a Vasto c'è la mostra fotografica in memoria di Federica Anna Molfese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Durante il calendario “ottobre in rosa” del Comune di Vasto, rassegna di eventi volta alla sensibilizzare sulla prevenzione e cura nella lotta al tumore al seno, si terrà la mostra fotografica in memoria di Federica Anna Molfese (1988-2023). La mostra organizzata dall’associazione culturale Chietitoday.it - Per “Ottobre in rosa” fino al 21 ottobre a Vasto c'è la mostra fotografica in memoria di Federica Anna Molfese Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Durante il calendario “in” del Comune di, rassegna di eventi volta alla sensibilizzare sulla prevenzione e cura nella lotta al tumore al seno, si terrà ladi(1988-2023). Laorganizzata dall’associazione culturale

