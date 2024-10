Patente e documenti sullo smartphone, arriva IT-Wallet, ecco come funziona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) documenti sullo smartphone, anche Patente e tessera sanitaria, poi pure la carta d’identità. arriva IT-Wallet, ecco come funziona. IT-Wallet, dal 23 ottobre per i primi 50.000 cittadini italiani, dal 4 dicembre per tutti Dal 23 ottobre 2024, l’IT-Wallet diventerà disponibile nell’app IO, permettendo a 50.000 cittadini di conservare documenti come Patente, tessera sanitaria e carta Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024), anchee tessera sanitaria, poi pure la carta d’identità.IT-. IT-, dal 23 ottobre per i primi 50.000 cittadini italiani, dal 4 dicembre per tutti Dal 23 ottobre 2024, l’IT-diventerà disponibile nell’app IO, permettendo a 50.000 cittadini di conservare, tessera sanitaria e carta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IT-Wallet - tutto quel che c’è da sapere. Ecco quando la patente sarà sul cellulare - Date, documenti, Spid o Cie: l'app IO tra qualche giorno si trasformerà in un vero "portafoglio digitale". Cosa significa, quanti saranno gli italiani coinvolti e come potrebbe rivoluzionare le nostre vite. (Ilgiornale.it)

Portafoglio elettronico IT- Wallet - patente e documenti a portata di smartphone - Il servizio digitale sarà disponibile inizialemente per la data zero per 50. . 000 cittadini italiani selezionati, integrato nell’app IO. Arriva IT- Wallet, il portafoglio elettronico da utilizzare con l’App Io: Patente e documenti saranno a portata di smartphone A partire dal 23 ottobre 2024 prenderà il via il dispositivo del cosiddetto portafoglio digitale IT-Wallet. (Lidentita.it)

Portafoglio digitale - via a It Wallet : patente e tessera sanitaria nello smartphone. Cos'è - come funziona e quando arriva. La guida - Tutto pronto per il lancio di IT Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i principali documenti del cittadino e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che... (Ilmessaggero.it)