Tpi.it - Paola Ferrari contro Sonia Bruganelli: “Ha fatto una sceneggiata, è astuta”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Una”. Così la giornalistadefinisce lo sfogo sui social di, che ieri in una diretta Instagram si è aperta con i suoi follower parlando delle polemiche legate alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. “Nella prima puntata in cui abbiamo parlato di Ballando avevo detto che non è limpida, non come persona ma per quello che sta facendo lì. E adesso fa questa bella”, osserva, intervenuta come ospite durante il programma tv La vita in diretta su Rai 1. Secondo la giornalista,hauna “piena di lacrime e sentimento” proprio “in un momento in cui deve far vedere che ha un’anima”. “Lei sa cosa deve fare per vincere questo programma, èla ragazza”, aggiunge velenosa, prosegue la giornalista, “dice che da quando non è più sposata le arrivano critiche.