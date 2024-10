Ferraratoday.it - Operazione interforze in pieno centro: posti blocco, multe e droga sequestrata

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Altrain città. E altratrovata. Martedì 15, infatti, agenti e militari di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale – su ordine della Prefettura – hanno pattugliato la zona di piazza Travaglio, via dei Baluardi, via delle Chiodare e via della Ghiara