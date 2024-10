Liberoquotidiano.it - Omicidio Senago: periti, 'tratti narcisistici, Impagnatiello vive abbandono come offesa'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - "Ciò che è emerso è la presenza didi personalitàe psicopatici che non configurano una entità psicopatologica, ma il 'modo di essere nel mondo', cioè la sua specifica struttura di personalità". E' uno dei passaggi della perizia firmata dagli psichiatri Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti chiamati, dalla corte d'Assise di Milano, a valutare Alessandro, a processo per l'accusa diaggravato di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo.